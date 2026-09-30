Bhiwani News: घायल पशुओं के त्वरित इलाज के लिए मिली दूसरी अत्याधुनिक एंबुलेंस

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जिला जेल पुल के नीचे स्थित गो चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में सिद्ध पीठ जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर महंत डॉ. अशोक गिरी महाराज का सानिध्य रहा। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत भी विशेष रूप से मौजूद रहे। महंत डॉ. अशोक गिरी महाराज ने कहा कि गोसेवा और जीव दया सनातन संस्कृति का मूल आधार हैं। गोसेवा के लिए सभी को आगे आना चाहिए।सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि जीव सेवा ही वास्तविक मानव सेवा है। उनका प्रयास है कि क्षेत्र में कोई भी पशु दुर्घटना या बीमारी के कारण असहाय न रहे। दूसरी एंबुलेंस मिलने से पशु सेवा के कार्यों में तेजी आएगी और जरूरतमंद पशुओं को समय पर उपचार मिल सकेगा। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. रविंद्र सहरावत ने कहा कि नगर परिषद स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं के साथ पशु कल्याण में भी सहयोग कर रही है। सांसद निधि से मिली एंबुलेंस गोरक्षा दल के माध्यम से भिवानी के पशुओं की सेवा में उपयोगी साबित होगी। कार्यक्रम में गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि सांसद धर्मबीर सिंह ने वर्ष 2019 में भी पशु सेवा के लिए एक एंबुलेंस भेंट की थी। उन्होंने कहा कि दूसरी एंबुलेंस मिलने से टीम का हौसला बढ़ा है। इससे शहर और आसपास के इलाकों में असहाय व घायल गोवंश तथा अन्य पशुओं की सेवा और तेजी से की जा सकेगी। कार्यक्रम में राजेश प्रधान तिगड़ाना, निखिल, निखिल बनिया, रामपाल तिगड़ाना, योगी भगत सिंह चौक और मोनू राणा मौजूद रहे।