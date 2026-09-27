Bhiwani News: एशियाई खेलों में प्रिया घणघस की शानदार जीत, क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

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प्रिया के कोच नवीन शर्मा ने बताया कि वह काफी मेहनती खिलाड़ी हैं और एशियाई खेलों में पदक जीतने की पूरी हकदार हैं। उन्होंने बताया कि प्रिया वर्ष 2025 में बैंकॉक में हुए एशियन अंडर-22 आयुवर्ग में रजत पदक जीत चुकी हैं। वहीं वर्ष 2026 में ऊलानबटोर में हुई एशियन बॉक्सिंग एलीट चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। शनिवार के मुकाबले में भी उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से प्रतिभा साबित की।खेल प्रेरक राजनारायण पंघाल ने बताया कि ओह येओन-जी पूर्व एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता और दो बार की विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता रह चुकी हैं। उन्होंने 2018 में दिल्ली में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2023 में दिल्ली में हुई विश्व चैंपियनशिप में इंप्रेसिव मेडल हासिल किया था। उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था। इसके बावजूद प्रिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबला लड़ा और 5-0 से जीत दर्ज की।प्रिया के पिता महेंद्र ने कहा कि जीत के साथ बेटी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक मुकाबला और जीतने पर देश के लिए उसका पदक पक्का हो जाएगा। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि प्रिया एशियाई खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटेगी।