Bhiwani News: सिटी में आज

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रक्तदान शिविर : नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।ध्वजारोहणअग्रसेन भवन : निर्माणाधीन अग्रसेन भवन में अग्र ध्वजारोहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे।धार्मिकसत्संग : महम रोड स्थित जनस्वास्थ्य विभाग परिसर में गीता सत्संग का आयोजन सुबह दस बजे।