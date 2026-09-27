Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:36 AM IST
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स्वास्थ्य
रक्तदान शिविर : नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
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ध्वजारोहण
अग्रसेन भवन : निर्माणाधीन अग्रसेन भवन में अग्र ध्वजारोहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
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धार्मिक
सत्संग : महम रोड स्थित जनस्वास्थ्य विभाग परिसर में गीता सत्संग का आयोजन सुबह दस बजे।
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रक्तदान शिविर : नागरिक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से।
ध्वजारोहण
अग्रसेन भवन : निर्माणाधीन अग्रसेन भवन में अग्र ध्वजारोहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
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धार्मिक
सत्संग : महम रोड स्थित जनस्वास्थ्य विभाग परिसर में गीता सत्संग का आयोजन सुबह दस बजे।
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