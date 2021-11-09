Bhiwani News: हर माह लगेगी डाक अदालत, शिकायतों का होगा त्वरित समाधान

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सितंबर माह की डाक अदालत आठ सितंबर को मुख्य डाकघर, घंटाघर चौक भिवानी में आयोजित होगी। डाक विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार डाक अदालत में आमजन डाक सेवाओं से जुड़ी समस्याएं, शिकायतें और अन्य मामले अधिकारियों के समक्ष रख सकेंगे। इनका उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।मुख्य डाकघर के डाक अधीक्षक राजेश मान ने बताया कि भविष्य में भी प्रत्येक माह मुख्य डाकघर में डाक अदालत आयोजित की जाएगी। प्रत्येक आयोजन की अग्रिम सूचना संबंधित लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि डाक सेवाओं से संबंधित किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए निर्धारित तिथि पर डाक अदालत में पहुंचकर अपनी शिकायत प्रस्तुत करें और विभाग की इस सुविधा का लाभ उठाएं।