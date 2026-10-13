फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Parking crisis in markets during the festive season, encroachment on footpaths too

Bhiwani News: त्योहारी सीजन में बाजारों में पार्किंग का संकट, फुटपाथों पर भी अतिक्रमण

Tue, 13 Oct 2026 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Parking crisis in markets during the festive season, encroachment on footpaths too
शहर के घंटाघर चौक से सराय चौपटा बाजार का दृश्य। - फोटो : 1
भिवानी। त्योहारी सीजन में शहर के बाजारों में कारोबार बढ़ने के साथ वाहन पार्किंग का संकट गहरा गया है। बाजारों में पार्किंग की जगह तय नहीं है और फुटपाथों पर स्टॉल लगने से पैदल चलने वालों की परेशानी भी बढ़ गई है।
विज्ञापन

नवरात्र के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। घंटाघर चौक से सराय चौपटा की ओर जाने वाले बाजार में शहर थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है। नया बाजार से सराय चौपटा जाने वाले रास्ते और शिक्षा मार्ग से किरोड़ीमल मंदिर बाजार की ओर भी नाके लगाए गए हैं। जैन चौक से कपड़ा और बर्तन बाजार की ओर वाहनों की आवाजाही पर भी रोक है।
विज्ञापन

इन पाबंदियों के बीच बाजार आने वाले लोगों के लिए पार्किंग का कोई निर्धारित स्थान नहीं है। पहले लोग जिला नागरिक अस्पताल परिसर में वाहन खड़े कर लेते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने बाहरी वाहनों के प्रवेश और पार्किंग पर रोक लगा दी है। ऐसे में बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने में परेशानी हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन



रामलीला के कारण सेठ किरोड़ीमल पार्क में भी जगह नहीं
घंटाघर से रेलवे रोड तक वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। सेठ किरोड़ीमल पार्क में इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है, इसलिए यहां भी वाहनों की पार्किंग संभव नहीं है। शहर के बाजार पहले से ही पार्किंग संकट से जूझ रहे हैं। सर्कुलर रोड पर भी वाहन खड़े करने के लिए जगह की कमी बनी हुई है।



नगर परिषद और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर त्योहारी सीजन में वाहन पार्किंग की अस्थायी व्यवस्था के विकल्प तलाशे जाएंगे। बाजार आने वाले लोगों से वाहन लेकर न आने का अनुरोध किया जा रहा है क्योंकि शहर में पार्किंग की समस्या बनी हुई है। - सुनील कुमार, निरीक्षक एवं प्रभारी, जिला यातायात थाना, भिवानी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed