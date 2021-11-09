Bhiwani News: आधी रात दुकान खोलकर लौटाई सोने की चेन

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भिवानी। हांसी गेट बाजार स्थित बूटीक संचालक दंपती ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए ट्रायल रूम में गिरी सोने की चेन आधी रात दुकान खोलकर ढूंढ निकाली। उन्होंने चेन सुरक्षित मिलने के बाद पीड़िता मंजू राजधानी को लौटा दी।मंजू राजधानी बुधवार को खरीदारी के लिए बूटीक गई थीं। नए सूट का नाप लेते समय उनकी सोने की चेन अनजाने में ट्रायल रूम में गिर गई। घर पहुंचने पर रात करीब 10:30 बजे चेन नहीं मिली तो काफी खोजबीन के बाद वह निराश होकर रोने लगीं। इसके बाद थैली पर अंकित नंबर से बूटीक संचालक को फोन कर चेन गिरने की आशंका जताई।संचालक सुशील बोहरा और उनकी पत्नी सीमा बोहरा बिना देरी किए आधी रात बाजार पहुंचे। रात करीब 11 बजे दुकान का शटर खोलकर ट्रायल रूम की जांच की तो चेन सुरक्षित मिल गई। अमानत वापस मिलने पर भावुक मंजू ने दंपती का आभार जताया। दंपती के नेक कार्य की जानकारी मिलने पर वार्ड नंबर 30 के पार्षद मनीष गुरेजा और व्यापारी नेता राकेश धमीजा ने बूटीक पहुंचकर सम्मानित किया। दोनों ने दंपती को स्मृति चिह्न, पटका और मेडल देकर सम्मानित किया।