Bhiwani News: सिटी में आज

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रक्तदान शिविर : रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे सेगोसेवानंदीशाला : हलवास गेट स्थित नंदीशाला में गोसेवा कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।सांस्कृतिकसांग : गांव उमरावत में सांग महोत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से