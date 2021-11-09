Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:48 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:48 AM IST
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स्वास्थ्य
रक्तदान शिविर : रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से
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गोसेवा
नंदीशाला : हलवास गेट स्थित नंदीशाला में गोसेवा कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।
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सांस्कृतिक
सांग : गांव उमरावत में सांग महोत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से
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रक्तदान शिविर : रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह दस बजे से
गोसेवा
नंदीशाला : हलवास गेट स्थित नंदीशाला में गोसेवा कार्यक्रम सुबह आठ बजे से।
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सांस्कृतिक
सांग : गांव उमरावत में सांग महोत्सव का आयोजन सुबह 11 बजे से