फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Lift collapses onto worker, resulting in death; FIR registered against showroom operator.

Bhiwani News: लिफ्ट टूटकर श्रमिक पर गिरी, मौत शोरूम संचालक पर प्राथमिकी दर्ज

Thu, 05 Nov 2026 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Lift collapses onto worker, resulting in death; FIR registered against showroom operator.
भिवानी। महम रोड स्थित टायर कंपनी के शोरूम में मंगलवार शाम लिफ्ट टूटकर मजदूर प्रकाश के ऊपर गिर गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन

पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने शोरूम संचालक देवेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मूल रूप से नेपाल निवासी 43 वर्षीय प्रकाश पिछले करीब 26 साल से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की कर्मचारी रिहायशी कॉलोनी के क्वार्टरों में परिवार के साथ रह रहा था।
वह महम रोड स्थित टायर कंपनी में मजदूरी करता था। मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे वह लिफ्ट से टायर ऊपर चढ़ा रहा था। इसी दौरान लिफ्ट टूटकर उसके ऊपर आ गिरी।
विज्ञापन

हादसे के बाद प्रकाश को तत्काल जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया ।
विज्ञापन
विज्ञापन

औद्योगिक थाने के जांच अधिकारी रफीक ने बताया कि प्रकाश दो बच्चों का पिता था। पुलिस ने उसकी पत्नी रुकमणी की शिकायत पर शोरूम संचालक देवेंद्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लिफ्ट की फिटनेस और पंजीकरण की भी होगी जांच : पुलिस हादसे के कारणों की जांच के साथ लिफ्ट की फिटनेस संबंधी मानकों की भी पड़ताल करेगी। इसके अलावा एजेंसी संचालक के पास लिफ्ट संचालन का पंजीकरण है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed