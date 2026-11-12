Bhiwani News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 12 Nov 2026 11:30 PM IST
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सम्मेलन
जाट धर्मशाला : रोडवेज कर्मचारियों का 18वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन जाट धर्मशाला में सुबह दस बजे से।
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राजनीतिक
दौरा : जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ढाणा नरसान में दौरा सुबह दस बजे से।
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सफाई अभियान
जूई नहर : छठ पूजा पर्व से पहले जूई नहर पर सफाई अभियान सुबह दस बजे से।
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जागरूकता अभियान
ढाणा रोड : नवदुर्गा मंदिर टीम की तरफ से ढाणा रोड पर स्वच्छ जागरूकता अभियान सुबह दस बजे से।
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जाट धर्मशाला : रोडवेज कर्मचारियों का 18वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन जाट धर्मशाला में सुबह दस बजे से।
राजनीतिक
दौरा : जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ढाणा नरसान में दौरा सुबह दस बजे से।
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सफाई अभियान
जूई नहर : छठ पूजा पर्व से पहले जूई नहर पर सफाई अभियान सुबह दस बजे से।
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जागरूकता अभियान
ढाणा रोड : नवदुर्गा मंदिर टीम की तरफ से ढाणा रोड पर स्वच्छ जागरूकता अभियान सुबह दस बजे से।