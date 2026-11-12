Bhiwani News: सिटी में आज

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जाट धर्मशाला : रोडवेज कर्मचारियों का 18वां राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन जाट धर्मशाला में सुबह दस बजे से।राजनीतिकदौरा : जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ढाणा नरसान में दौरा सुबह दस बजे से।सफाई अभियानजूई नहर : छठ पूजा पर्व से पहले जूई नहर पर सफाई अभियान सुबह दस बजे से।जागरूकता अभियानढाणा रोड : नवदुर्गा मंदिर टीम की तरफ से ढाणा रोड पर स्वच्छ जागरूकता अभियान सुबह दस बजे से।