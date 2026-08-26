Bhiwani News: सात शहरों में होगा खेलो इंडिया अस्मिता रग्बी सिटी टूर्नामेंट

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भारतीय रग्बी फुटबाल यूनियन की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार विभिन्न जिलों में होने वाली इन प्रतियोगिताओं में बालिकाओं और महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। खेल मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि अस्मिता रग्बी सिटी टूर्नामेंट की शुरुआत 26 अगस्त को हिसार के जिंदल पार्क से होगी।इसके बाद 13 सितंबर को चरखी दादरी के आरपीएस पब्लिक स्कूल, 26 सितंबर को पानीपत के नलवा लवली स्कूल उज्हा, 27 सितंबर को जींद के आधारशीला स्कूल, 30 सितंबर को भिवानी के मुंढाल स्पोर्ट्स ग्राउंड, तीन अक्तूबर को सोनीपत के जनता विद्या भवन बुटाना और 11 अक्तूबर को फतेहाबाद के हांसावाला स्पोर्ट्स ग्राउंड में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।हरियाणा राज्य रग्बी के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेंद्र मोर ने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से प्रायोजित खेलो इंडिया योजना के तहत अस्मिता खेल आयोजन बालिकाओं को समर्पित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य रग्बी को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के साथ अधिक से अधिक बालिकाओं को इस खेल से जोड़ना और उन्हें प्रतिस्पर्धा का मंच उपलब्ध कराना है।