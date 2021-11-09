फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Health Department on alert to tackle swine flu and dengue; special wards prepared in hospitals.

Bhiwani News: स्वाइन फ्लू और डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क, अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार

Thu, 03 Sep 2026 01:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Health Department on alert to tackle swine flu and dengue; special wards prepared in hospitals.
भिवानी। बारिश की संभावना और बदलते मौसम के बीच स्वाइन फ्लू और डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। चौधरी बंसीलाल जिला नागरिक अस्पताल में एहतियात के तौर पर विशेष पृथक वार्ड तैयार किए गए हैं। जिले में अभी तक स्वाइन फ्लू का एक भी संदिग्ध या पुष्ट मरीज सामने नहीं आया है इसके बावजूद विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि संभावित मरीजों की त्वरित पहचान और उपचार के लिए डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष ड्यूटियां लगाई गई हैं। ओपीडी में आने वाले हर बुखार पीड़ित मरीज की गहन जांच की जा रही है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना देरी प्राथमिक परामर्श और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि शुरुआती स्तर पर ही संक्रमण की पहचान की जा सके।
विज्ञापन

स्वास्थ्य विभाग के विशेष निगरानी अभियान के तहत लोगों के खून के नमूनों की जांच कराई जा रही है। इसमें डेंगू की एलिसा जांच के साथ सामान्य मलेरिया और वायरल बुखार के नमूने शामिल हैं। संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों की जांच रिपोर्ट की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपचार शुरू किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में जरूरी दवाओं, परीक्षण किट और ऑक्सीजन सिलेंडर का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इससे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है।


स्वाइन फ्लू और डेंगू के लक्षण पहचानें
स्वाइन फ्लू में तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, गले में खराश और शरीर में तेज दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डेंगू में तेज बुखार के साथ सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द और जोड़ों में तेज दर्द होता है। बुखार आने पर खुद से दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आसपास जलभराव न होने देने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed