Bhiwani News: मारपीट व अपहरण के मामले में आरोपी काबू

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पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने जिले में संगीन अपराधों में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में सेक्टर-13 भिवानी में किराये पर रहने वाले अंकित ने शिकायत दी थी। अंकित के अनुसार उसका छोटा भाई हिमांशु भी उसके साथ रहता है।हिमांशु कपड़ा मिल में निजी नौकरी करने के साथ कार सेल का काम करता है और दोस्तों से झगड़े के कारण उसके खिलाफ पुलिस चौकी जैन में प्राथमिकी दर्ज थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 14 जुलाई को सुबह करीब चार बजे उसके दोस्त सचिन ने फोन कर उसे बुलाया। लोकेशन मिलने पर वह बाइक से सेक्टर-13 छोटी मार्केट के पास पहुंचा जहां दो-तीन गाड़ियां खड़ी थीं और करीब 10-15 लड़के मौजूद थे।आरोपियों ने उसे देखते ही मारपीट का प्रयास किया। वह बाइक लेकर निकलने लगा तो आरोपियों ने पीछा कर पकड़ लिया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर खेतों में ले गए। पुलिस इस अभियोग में आठ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब दीपक की गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या नौ हो गई है।खेतों में ले जाकर की मारपीटशिकायत के अनुसार खेतों में आरोपियों ने लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की तथा धमकाया। मारपीट के दौरान वे शिकायतकर्ता के भाई हिमांशु को लेकर रंजिश की बात कहते हुए उसे धमकाते रहे। बाद में आरोपी उसे रोहतक गेट के पास छोड़कर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अन्य आरोपियों के साथ साजिश में शामिल था।