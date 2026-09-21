Bhiwani News: शिकायतकर्ता की रेकी करने का चौथा आरोपी गिरफ्तार

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राहुल निवासी मालपोश, जिला चरखी दादरी ने थाना सदर भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि 13 जुलाई को वह ट्रैक्टर से अपने खेत में कार्य करने जा रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार लोगों ने ट्रैक्टर के आगे गाड़ी लगाकर उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने उस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। शिकायत के आधार पर थाना सदर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने 20 सितंबर को उप निरीक्षक सुभाष चंद्र की टीम ने संदीप को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक ने बताया कि जांच में सामने आया कि संदीप ने इस मामले में शिकायतकर्ता की रेकी की थी। उसकी भूमिका की जांच के आधार पर उसे अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।

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भिवानी। ट्रैक्टर चालक का रास्ता रोककर जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में सीआईए द्वितीय ने चौथे आरोपी संदीप निवासी मालपोश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हमले से पहले शिकायतकर्ता की रेकी की थी।