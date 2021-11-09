Bhiwani News: राकेश हत्याकांड मामले में पांचवां आरोपी गिरफ्तार

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इस संबंध में थाना बवानीखेड़ा में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 17 अप्रैल को वह परिवार सहित बलियाली में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था। रिश्तेदार रोहित की बरात 21 अप्रैल को सिंघाना राजस्थान गई थी जहां किसी बात को लेकर आरोपियों का राकेश से विवाद हो गया था।इसके बाद 22 अप्रैल को राकेश अन्य लोगों के साथ बैठक में बैठा था। इसी दौरान आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर वहां पहुंचे और राकेश पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में लगी चोटों के कारण राकेश की मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर थाना बवानीखेड़ा में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई।सीआईए द्वितीय के उप निरीक्षक प्रदीप ने आरोपी गौतम को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी वारदात वाले दिन अन्य आरोपियों के साथ घटनास्थल पर मौजूद था और वारदात में शामिल था। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक ने बताया कि मामले की जांच जारी है।चार आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तारपुलिस प्रवक्ता के अनुसार राकेश हत्याकांड में गौतम पांचवां आरोपी है। इस अभियोग में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गौतम को न्यायालय में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।