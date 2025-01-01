सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता : किरण चौधरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

किरण चौधरी ने कहा कि तोशाम हलके में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करवाया जा रहा है। जूई खुर्द पहुंचने पर ग्राम पंचायत की ओर से सरपंच मनीता देवी और सरपंच प्रतिनिधि अनिल रापड़िया ने किरण चौधरी का पगड़ी पहनाकर और फूलमालाओं से स्वागत किया।इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। किरण चौधरी ने समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।किरण चौधरी ने कहा कि सही नेतृत्व क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं।ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जनता के द्वार पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से विकास कार्यों में सहयोग करने और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।ग्रामीणों ने जताया आभारसरपंच मनीता देवी और सरपंच प्रतिनिधि अनिल रापड़िया ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देने के लिए किरण चौधरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देश देना सराहनीय है। इस अवसर पर प्रदीप गोलागढ़, सत्यनारायण शर्मा, रमेश गिल, राजेश लाम्बा, जयकरन ढाका, पूर्व सरपंच राजपाल रापड़िया और अजय सेठ मौजूद रहे।