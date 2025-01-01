Bhiwani News: कूड़ा प्वाइंट साफ कराने पर भड़के कर्मचारी, आदेशों की प्रतियां फूंकीं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:29 AM IST
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भिवानी। सफाई व दमकलकर्मियों की हड़ताल 28वें दिन भी जारी रही। बुधवार को प्रशासन ने शहर के मुख्य कूड़ा प्वाइंट से कूड़े का उठान कराया। सरकार के आदेशों से गुस्साए कर्मचारियों ने नगर परिषद के समक्ष धरना देकर आदेशों की प्रतियां फूंकीं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
नगर परिषद के समक्ष धरने पर जुटे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर में विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे होने से वहां बेसहारा पशु मंडराते रहते हैं जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में फैले कचरे के कारण दुकानदार भी परेशान हैं।
बुधवार को कंपनी के कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों से कूड़े का उठान कराकर कचरा प्वाइंट साफ कराए। वहीं रात के अंधेरे में लोग सूखे कचरे में आग लगा रहे हैं। इससे उठने वाला धुआं आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।
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हड़ताली कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और सरकार संवाद का रास्ता अपनाने के बजाय फायरकर्मियों को निलंबित करने और कानूनी कार्रवाई का खौफ दिखाकर आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है।
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नगर परिषद के समक्ष धरने पर जुटे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर में विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे होने से वहां बेसहारा पशु मंडराते रहते हैं जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में फैले कचरे के कारण दुकानदार भी परेशान हैं।
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बुधवार को कंपनी के कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों से कूड़े का उठान कराकर कचरा प्वाइंट साफ कराए। वहीं रात के अंधेरे में लोग सूखे कचरे में आग लगा रहे हैं। इससे उठने वाला धुआं आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।
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हड़ताली कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और सरकार संवाद का रास्ता अपनाने के बजाय फायरकर्मियों को निलंबित करने और कानूनी कार्रवाई का खौफ दिखाकर आंदोलन को कुचलने की साजिश रच रही है।