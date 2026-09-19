Bhiwani News: नागरिक अस्पताल में रात में बिना चिकित्सक चल रहा आपात विभाग

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हादसों, हृदयघात या अचानक बिगड़ी तबीयत के मामलों में मरीजों का इलाज केवल नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ के भरोसे है। रात में गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को केवल प्राथमिक उपचार पट्टी या सामान्य ड्रिप देकर रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण ऑन-ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ जोखिम उठाने से बचता है।ऐसे में मरीज के परिजनों को मजबूरी में रोहतक पीजीआई या शहर के महंगे निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह स्थिति आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद कष्टदायी साबित हो रही है।इस बारे में नागरिक अस्पताल प्रभारी बलवान सिंह ने बताया कि रोस्टर के हिसाब से नाइट ड्यूटी निर्धारित की जाती है। उन्होंने कहा कि रात के समय अगर कोई चिकित्सक अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह रहता है तो उसकी जांच कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।