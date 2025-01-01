Bhiwani News: स्मॉग की चादर में लिपटा जिला, दृश्यता रही 10 मीटर

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वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर धीमी गति से सफर करना पड़ा। शहर के अंदरूनी हिस्सों में सुबह आठ बजे के बाद धूप निकलने से स्मॉग छंटना शुरू हो गया जबकि बाहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह दस बजे तक इसका असर बना रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 26.5 और न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।बदलते मौसम में बढ़ी मौसमी बीमारियां : सुबह-शाम की ठंड और दिन में हल्की गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। नागरिक अस्पताल और निजी क्लीनिकों में वायरल बुखार, बदन दर्द, गले में खराश, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉ. यतिन गुप्ता ने बताया कि तापमान में उतार-चढ़ाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और वायरल संक्रमण तेजी से फैल सकता है। उन्होंने सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनने, ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करने और गुनगुने पानी का सेवन करने की सलाह दी। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।