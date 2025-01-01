Bhiwani News: डेढ़ साल से खुला पड़ा चैंबर, हादसों को दे रहा न्योता

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स्थानीय निवासी राजेंद्र ने बताया कि चैंबर के कारण अब तक कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। रविवार रात भी स्कूटी सवार एक युवती अचानक खुले चैंबर में गिरकर चोटिल हो गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। हादसे के दौरान युवती का मोबाइल फोन भी चैंबर के अंदर गिर गया।राजेंद्र के अनुसार यह समस्या पिछले डेढ़ साल से बनी हुई है। स्थानीय निवासी इस संबंध में अधिकारियों और ठेकेदार से कई बार शिकायत कर चुके हैं। दूरभाष पर बातचीत के दौरान अधिकारियों और ठेकेदार ने दो-चार दिन में काम पूरा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन छह-सात महीने बीतने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। चैंबर का टूटा स्लैब और गड्ढा आज भी जस का तस है।वहीं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई ताजदीन ने बताया कि चैंबर के सुधारीकरण का काम ठेकेदार को सौंपा जा चुका है। इसे जल्द ही दुरुस्त करा दिया जाएगा।