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Bhiwani News: डेढ़ साल से खुला पड़ा चैंबर, हादसों को दे रहा न्योता

Tue, 17 Nov 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:00 AM IST
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Chamber left open for a year and a half, inviting accidents
देवसर चुंगी मुख्य सड़क पर पानी आपूर्ति की वाल्व का खुला पड़ा चैंबर।
भिवानी। शहर के सर्कुलर रोड पर देवसर चुंगी स्थित भगवान वाल्मीकि चौक के पास जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पेयजल आपूर्ति चैंबर का स्लैब टूटा होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। मुख्य मार्ग पर खुले पड़े इस चैंबर में आए दिन दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं लेकिन डेढ़ साल से समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
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स्थानीय निवासी राजेंद्र ने बताया कि चैंबर के कारण अब तक कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। रविवार रात भी स्कूटी सवार एक युवती अचानक खुले चैंबर में गिरकर चोटिल हो गई। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। हादसे के दौरान युवती का मोबाइल फोन भी चैंबर के अंदर गिर गया।
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राजेंद्र के अनुसार यह समस्या पिछले डेढ़ साल से बनी हुई है। स्थानीय निवासी इस संबंध में अधिकारियों और ठेकेदार से कई बार शिकायत कर चुके हैं। दूरभाष पर बातचीत के दौरान अधिकारियों और ठेकेदार ने दो-चार दिन में काम पूरा कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन छह-सात महीने बीतने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। चैंबर का टूटा स्लैब और गड्ढा आज भी जस का तस है।
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वहीं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई ताजदीन ने बताया कि चैंबर के सुधारीकरण का काम ठेकेदार को सौंपा जा चुका है। इसे जल्द ही दुरुस्त करा दिया जाएगा।
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