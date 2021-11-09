Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:03 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:03 AM IST
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मूर्ति स्थापना
ढिगावा गोशाला : भगवान कृष्ण मूर्ति स्थापना कार्यक्रम ढिगावा गोशाला में सुबह दस बजे से।
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उपभोक्ता अदालत
बिजली सर्कल कार्यालय : उपभोक्ता अदालत बिजली सर्कल कार्यालय में सुबह 11 बजे।
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गोपाष्टमी
गोशाला : गोपाष्टमी पर्व महम रोड गोशाला में सुबह दस बजे से।
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राजनीतिक
सम्मेलन : परशुराम धर्मशाला में युवा इनेलो का सम्मेलन सुबह दस बजे से।
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ढिगावा गोशाला : भगवान कृष्ण मूर्ति स्थापना कार्यक्रम ढिगावा गोशाला में सुबह दस बजे से।
उपभोक्ता अदालत
बिजली सर्कल कार्यालय : उपभोक्ता अदालत बिजली सर्कल कार्यालय में सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
गोपाष्टमी
गोशाला : गोपाष्टमी पर्व महम रोड गोशाला में सुबह दस बजे से।
विज्ञापन
राजनीतिक
सम्मेलन : परशुराम धर्मशाला में युवा इनेलो का सम्मेलन सुबह दस बजे से।