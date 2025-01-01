Bhiwani News: 78 करोड़ की सात विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम, तीन का शिलान्यास और चार का होगा उद्घाटन

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विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार बवानीखेड़ा पहुंच रहे मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे रैली के मंच से क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को दिनभर अनाज मंडी में प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही रही। उपायुक्त साहिल गुप्ता की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनसभा में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। पंडाल में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग भी की गई है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद प्रशासन सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने में जुटा रहा। कस्बे के विभिन्न प्रवेश द्वारों को भी सजाया गया है ताकि रैली में पहुंचने वाले लोगों को आयोजन स्थल तक आने में परेशानी न हो।वहीं बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र के गांवों का दौरा कर लोगों को रैली का निमंत्रण दे रहे हैं। रैली के दौरान क्षेत्र के लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें भी रखेंगे।डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री गांव प्रेम नगर में आयुष विभाग की ओर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर बनाए जाने वाले 25 बिस्तरों के आयुर्वेदिक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इस पर 9 करोड़ 59 लाख रुपये की लागत आएगी।पीडब्ल्यूडी के तहत गांव नाथूवास से गुजरानी होते हुए बामला तक 3.20 किलोमीटर लंबी नई लिंक रोड का भी शिलान्यास होगा। इस पर करीब एक करोड़ 58 लाख 59 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।मुख्यमंत्री गांव गुजरानी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर 3, 51,25,000 रुपये की लागत आई है। गांव कलिंगा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिस पर 2, 62, 77,000 रुपये खर्च हुए हैं।सिवानी उपमंडल के गांव खेड़ा में तहसील कार्यालय परिसर, कैनाल रेस्ट हाउस और स्टाफ आवासीय भवन का उद्घाटन होगा। इस परियोजना पर 16,98,17,000 रुपये की लागत आई है। बवानीखेड़ा कस्बे की जलापूर्ति योजना के तहत स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल प्रबंधन की परियोजना का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस पर 29,89,0000 लाख रुपये खर्च हुए हैं।गांव बलियाली में करीब 4,72,56,000 रुपये की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला भी मुख्यमंत्री रखेंगे।