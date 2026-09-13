हरियाणा: भिवानी में रेलवे ट्रैक पर मिला एचपी के हेड कांस्टेबल का शव, ड्यूटी से घर लौटते समय हादसे की आशंका

भिवानी में रेलवे ट्रैक पर हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल अमित कुमार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना 12 सितंबर शाम की है। जीआरपी चौकी भिवानी को भिवानी रेलवे स्टेशन से सूचना मिली कि बीटीएम मिल के पीछे रेलवे ट्रैक के बीच एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलते ही जीआरपी टीम मौके पर पहुंची। शव के पास मिले पर्स से हरियाणा पुलिस का आई-कार्ड बरामद हुआ, जिससे मृतक की पहचान हेड कांस्टेबल अमित कुमार, निवासी लाजपत नगर, खड़कड़ी फाटक, भिवानी के रूप में हुई।

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