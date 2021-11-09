Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:13 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे।
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सेवा सेतु शिविर
तोशाम बीडीपीओ कार्यालय : सेवा सेतु शिविर का आयोजन तोशाम बीडीपीओ कार्यालय में सुबह दस बजे से।
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रोष
पैदल मार्च : शहर के क्राउन प्लाजा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वोट चोरी को लेकर पैदल मार्च सुबह दस बजे।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे।
सेवा सेतु शिविर
तोशाम बीडीपीओ कार्यालय : सेवा सेतु शिविर का आयोजन तोशाम बीडीपीओ कार्यालय में सुबह दस बजे से।
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रोष
पैदल मार्च : शहर के क्राउन प्लाजा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वोट चोरी को लेकर पैदल मार्च सुबह दस बजे।
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