Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे।सेवा सेतु शिविरतोशाम बीडीपीओ कार्यालय : सेवा सेतु शिविर का आयोजन तोशाम बीडीपीओ कार्यालय में सुबह दस बजे से।रोषपैदल मार्च : शहर के क्राउन प्लाजा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वोट चोरी को लेकर पैदल मार्च सुबह दस बजे।