Bhiwani News: आज के कार्यक्रम

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।सांस्कृतिकप्रतिभा खोज : वैश्य महाविद्यालय में प्रतिभा खोज स्पर्धा का आयोजन सुबह दस बजे सेखेलकूदक्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।