Bhiwani News: आज के कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:08 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:08 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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सांस्कृतिक
प्रतिभा खोज : वैश्य महाविद्यालय में प्रतिभा खोज स्पर्धा का आयोजन सुबह दस बजे से
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खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
सांस्कृतिक
प्रतिभा खोज : वैश्य महाविद्यालय में प्रतिभा खोज स्पर्धा का आयोजन सुबह दस बजे से
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खेलकूद
क्रिकेट स्पर्धा : आरपीएस स्कूल के खेल मैदान में नमो क्रिकेट लीग का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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