Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:43 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:43 PM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे।
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सांस्कृतिक
नृत्य स्पर्धा : सीबीएलयू के पुराने परिसर में स्कूली नृत्य स्पर्धा का आयोजन सुबह दस बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे।
सांस्कृतिक
नृत्य स्पर्धा : सीबीएलयू के पुराने परिसर में स्कूली नृत्य स्पर्धा का आयोजन सुबह दस बजे से।