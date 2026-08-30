Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे।

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सांस्कृतिक

नृत्य स्पर्धा : सीबीएलयू के पुराने परिसर में स्कूली नृत्य स्पर्धा का आयोजन सुबह दस बजे से।

समाधान शिविर