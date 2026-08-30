फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Livestock farmers have demanded that the price of milk be raised to 100 per litre.

Bhiwani News: पशुपालकों ने की दूध के भाव 75 से 100 रुपये लीटर करने की मांग

Sun, 30 Aug 2026 10:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
Livestock farmers have demanded that the price of milk be raised to 100 per litre.
बवानीखेड़ा (भिवानी)। शहीद गुलाब सिंह पार्क में रविवार को पशुपालकों, दूध विक्रेताओं और डेयरी संचालकों की बैठक हुई। बैठक में बढ़ती महंगाई के बीच दूध के मौजूदा भाव पर चिंता जताते हुए दूध का भाव 75 से 100 रुपये प्रति लीटर और घी का भाव 1500 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने की मांग उठाई गई।
विज्ञापन

बैठक में पशुपालकों ने कहा कि पशुओं के चारे, दवाइयों, देखभाल और श्रम पर लगातार खर्च बढ़ रहा है। इसके बावजूद दूध के भाव लंबे समय से लगभग वहीं बने हुए हैं। पशुपालकों ने कहा कि घरेलू उपयोग की कई आवश्यक वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़े हैं। ऐसे में पशुपालन किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन होने के बावजूद डेयरी का काम चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बैठक में मंदीप उर्फ कालू भाकर, मोंटी, राहुल सांगवान, विकास सांगवान, सुनील, अजीत, मदन, बलवान, कालिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

पशु आहार की कीमतों में हुई बढ़ोतरी
पशुपालकों ने बताया कि पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली खल की कीमत करीब 1200 रुपये से बढ़कर 2700 रुपये हो गई है। बिनौला 1500 रुपये से बढ़कर करीब 3000 रुपये, चूरी 1500 रुपये से बढ़कर 3000 रुपये तथा चना 4000 रुपये से बढ़कर करीब 6500 रुपये तक पहुंच चुका है। बैठक में कहा गया कि महंगाई ने पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा दिया है। यदि दूध के उचित भाव नहीं मिले तो पशुपालन व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। मौजूद लोगों ने किसान, पशुपालक, दूध विक्रेता और डेयरी संचालकों से एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed