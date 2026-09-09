Bhiwani News: शिक्षा बोर्ड में 11 को होगी भूकंप से बचाव की मॉक ड्रिल

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एडीसी ने कहा कि भूकंप जैसी आपदा में जान-माल का नुकसान कम करने के लिए कर्मचारियों और आमजन को पहले से जागरूक एवं प्रशिक्षित करना जरूरी है। सभी विभाग मॉक ड्रिल में दायित्व निभाएं। इसका उद्देश्य तैयारियों को परखना कमियां दूर करना है। बैठक में डीएसपी अनूप कुमार, फायर ब्रिगेड से रमन कुमार, जिला आपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार, शिक्षा बोर्ड से एएस ओमबीर सिंह व सुप्रिंटेंडेंट रोहित शर्मा, बिजली निगम से एसडीओ अंकित कुमार, नगर परिषद से जय भगवान, नायब तहसीलदार गौरव और एक्साइज विभाग से योगेश कुमार मौजूद रहे।स्थानीय लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण : एनडीआरएफएनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अनिल कुमार ने कहा कि आपदा के शुरुआती समय में प्रभावित लोगों की भूमिका अहम होती है। भूकंप में घबराकर भगदड़ न करें, सुरक्षित स्थान पर कवर लेकर होल्ड करें और स्थिति सामान्य होने पर निर्धारित निकासी मार्ग से बाहर निकलें। मॉक ड्रिल में बचाव गतिविधियां बताई जाएंगी।आपदा से पहले तैयारी जरूरी : डीआरओडीआरओ राजकुमार भौरिया ने कहा कि विभागाध्यक्षों को आपदा प्रबंधन के तहत जिम्मेदारियां और टास्क दिए गए हैं। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, फायर ब्रिगेड, नगर निकाय और राजस्व विभाग भूमिका निभाते हुए आपसी समन्वय बनाए रखें।