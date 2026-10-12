Bhiwani News: महाराजा अग्रसेन के आदर्शों का संदेश लेकर निकली दो किमी लंबी शोभायात्रा

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शोभायात्रा का शुभारंभ हालू बाजार स्थित महाराजा अग्रसेन भवन से हुआ। जैन चौक, बिजली बाजार और सराय चौपटा होते हुए यात्रा नया बाजार स्थित भूतों वाला मंदिर पहुंची जहां इसका समापन हुआ। इसके बाद सामूहिक सहभोज आयोजित किया गया। मार्ग में शहरवासियों ने उत्साह के साथ शोभायात्रा का स्वागत किया।कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ मुख्य अतिथि रहे जबकि अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने स्वागताध्यक्ष के रूप में अतिथियों का स्वागत किया। सुनील सर्राफ ने कहा कि शोभायात्रा का उद्देश्य महाराजा अग्रसेन के व्यक्तित्व, आदर्शों और समाज सुधार में उनके योगदान को सम्मान देना है। उनके समानता, भाईचारे, अहिंसा और परस्पर सहयोग के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने में ऐसे आयोजनों की अहम भूमिका है। शोभायात्रा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को एकता और सद्भाव के सूत्र में पिरोने का माध्यम भी है। उद्योगपति धर्मेश शाह ने नई पीढ़ी से महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों और जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर दिवाकर जैन, विजय बंसल टैणी, रामदेव तायल और अशोक बुवानीवाला ने कहा कि अग्रवाल सभा भविष्य में भी सामाजिक एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को प्रोत्साहित करती रहेगी।शोभायात्रा में भगवान शिव की अघोरी यात्रा, गंगा आरती, मां दुर्गा, रामलला, भारत माता और भगवान श्रीगणेश सहित अनेक आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था, वीरता, त्याग, बलिदान, दानशीलता और समाज सेवा जैसे मूल्यों को दर्शाया गया। महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए बैंड और कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से आयोजन की रौनक बढ़ाई। झांकियों के जरिए नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्शों से परिचित कराने का संदेश दिया गया।