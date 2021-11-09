Bhiwani News: सिटी में आज

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

कृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे सेसेठ किरोड़िमल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।रामलीला मैदान : लोहारू में रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।धार्मिकश्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।