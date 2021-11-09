Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:44 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
रामलीला
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
कृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
सेठ किरोड़िमल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
विज्ञापन
रामलीला मैदान : लोहारू में रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
धार्मिक
श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।
विज्ञापन
कृष्ण वाटिका : बहल स्थित कृष्ण वाटिका में नाट्य कला केंद्र द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से
विज्ञापन
सेठ किरोड़िमल पार्क : भिवानी के सेठ किरोड़िमल पार्क में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
विज्ञापन
रामलीला मैदान : लोहारू में रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे से।
धार्मिक
श्री राम कथा : राज श्री बैंक्वेट हॉल में श्री राम कथा का आयोजन शाम 4 बजे से।