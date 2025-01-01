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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Action will be taken against those dumping waste into canal water; mesh screens will be installed on bridges.

Bhiwani News: नहरी पानी में गंदगी डालने वालों पर होगी कार्रवाई, पुलों पर लगेंगी जालियां

Tue, 13 Oct 2026 12:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:47 AM IST
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Action will be taken against those dumping waste into canal water; mesh screens will be installed on bridges.
जूई नहर का हांसी रोड पर अ​धिकारियों के साथ निरीक्षण करते सिंचाई विभाग के अधीक्षक अ​भियंता। 
भिवानी। आस्था के नाम पर नहरी पानी को गंदा करने से रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने मुहिम शुरू की है। इसके तहत लोगों को जागरूक करने के साथ नहरी पुलों पर जालियां लगाने और गंदगी डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू सेवा संकल्प अभियान के तहत जारी पखवाड़े में विभाग ने नहरी पानी साफ रखने की पहल की है। सड़क किनारे स्थित नहरी पुलों पर जालियां लगाई जा रही हैं और नहरों में गंदगी न डालने की चेतावनी देने वाले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता दिनेश राठी ने बताया कि प्राथमिकता लोगों को जागरूक करना है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि दोषियों पर जुर्माना लगाने के साथ सजा का भी प्रावधान है। दिनेश राठी ने कहा कि लोगों के साथ पुजारियों को भी जागरूक किया जाएगा। उनसे अपील की जाएगी कि वे लोगों को नहरों में हवन सामग्री या मूर्तियां विसर्जित करने के लिए न कहें। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जल ही स्वस्थ शरीर का आधार है। जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे तभी बीमारियों से बचाव संभव है।
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