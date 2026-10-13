Bhiwani News: देवसर माता मंदिर में सप्तमी-अष्टमी पर लगेगा मेला, स्वयंसेवक संभालेंगे व्यवस्था

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंदिर प्रबंधन कमेटी ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की हैं। स्वयंसेवक भीड़ नियंत्रित करने के साथ अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं रेडक्रॉस की ओर से प्राथमिक उपचार के लिए स्टॉल लगाई जाएगी और आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस भी मौके पर उपलब्ध रहेगी।मंदिर के पुजारी विक्रम तंवर ने बताया कि देवसर माता मंदिर के प्रति देश-विदेश में श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। भिवानी जिले और अन्य राज्यों के कई लोग कहीं भी कारोबार करते हों, वे नवरात्र में माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।पुजारी विक्रम तंवर ने बताया कि माता से मांगी गई मन्नत पूरी होने पर कुछ श्रद्धालु पेट के बल मंदिर पहुंचकर दर्शन करते हैं। मंगलवार को भी देवसर पहाड़ी माता मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। मंदिर परिसर में अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की गई है।