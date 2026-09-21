फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   1.78 lakh people in the district are benefiting from the Happy Card scheme.

Bhiwani News: जिले में 1.78 लाख लोगों को मिल रहा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ

Mon, 21 Sep 2026 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
1.78 lakh people in the district are benefiting from the Happy Card scheme.
भिवानी। प्रदेश सरकार की रोडवेज में मुफ्त सफर की हैप्पी कार्ड योजना का जिले के एक लाख 78 हजार पात्र लोग लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत पात्र परिवारों को रोडवेज बसों में एक साल में एक हजार किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलती है।
विज्ञापन

योजना में एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं। हैप्पी कार्ड ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की यात्रा को सुगम बनाया है। गांव कोहाड़ निवासी अशोक ने बताया कि पहले बाहर जाने पर किराए की चिंता रहती थी, लेकिन कार्ड मिलने के बाद यात्रा खर्च की चिंता नहीं रहती। इससे परिवार को काफी राहत मिली है।
विज्ञापन

गांव देवराला निवासी विकास और दुल्हेड़ी निवासी राधेश्याम ने बताया कि पहले यात्रा पर काफी खर्च करना पड़ता था। हैप्पी कार्ड मिलने से इस खर्च में राहत मिली है। उन्होंने योजना को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उपयोगी बताया। इससे रोजमर्रा की यात्रा में भी सुविधा मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन


.78 लाख कार्ड वितरित, बाकी भेजे जा रहे
रोडवेज डिपो महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि जिले में दो लाख पांच हजार हैप्पी कार्ड बनकर आ चुके हैं। इनमें से एक लाख 78 हजार कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शेष कार्ड लाभार्थियों के पास भेजे जा रहे हैं और उन्हें कार्ड प्राप्त करने के लिए संदेश भी दिए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed