Ambala News: जहर खाने से युवक की माैत, महिला समेत 7 पर प्राथमिकी

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पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत और मौके से मिले 5 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर एक महिला समेत 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाना की धारा 108 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।तोपखाना बाजार निवासी युवक की बहन ज्योति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई मनीष (33) जागरण-कीर्तन का काम करता था। 12 मई को मनीष के मोबाइल से उसके पास फोन आया कि उसके भाई की तबीयत खराब है और वह जल्द से जल्द जोगीवाड़ा पहुंचे। सूचना मिलते ही ज्योति अपनी बड़ी बहन गौरी के साथ स्कूटी से मौके पर पहुंची।शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वे जोगीवाड़ा स्थित प्रदीप के घर पहुंचे, तो मनीष फर्श पर पड़ा उल्टी कर रहा था और उसकी हालत काफी गंभीर थी। आरोप है कि वहां मौजूद सिमरनजीत और अन्य लोग मनीष से पैसों की मांग कर रहे थे। बहनों ने तुरंत ई-रिक्शा/थ्री-व्हीलर का इंतजाम किया और मनीष को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। रास्ते में मनीष ने अपनी बहनों को बताया कि आरोपियों ने उसे बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया है। संवाद