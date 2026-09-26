Ambala News: अंबाला के कांग्रेसियों ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन

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अंबाला। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अंबाला ग्रामीण जिलाध्यक्ष दुष्यंत चौहान की अगुवाई में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग रखी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे। तीखी बहस के बाद दुष्यंत चौहान और उनकी टीम ने अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ सामूहिक गिरफ्तारी दी। दुष्यंत चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता का वोट सर्वोपरि है। अगर मतदाता सूची और चुनाव प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से जवाबदेही तय होनी चाहिए। संवाद