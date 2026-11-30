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वैभव के गांव पहुंचने पर ग्राम पंचायत की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां सरपंच देवेंद्र वालिया, पंचायत सदस्यों, युवाओं, बुजुर्गों और गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने वैभव वालिया को सम्मानित कर उसकी उपलब्धि पर बधाई दी।वैभव ने कहा कि प्रतियोगिता में पदक हासिल करने के लिए उसने लंबे समय तक कड़ी मेहनत और अभ्यास किया। इस सफलता से उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और वह भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर देश के लिए पदक जीतने के लक्ष्य के साथ मेहनत जारी रखेगा।सरपंच देवेंद्र वालिया ने कहा कि वैभव वालिया ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह मुकाम हासिल किया है। उसकी उपलब्धि गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। उनके पिता रजनीश वालिया और माता संगीता वालिया ने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताई।वैभव की दादी शशि बाला ने भी पोते के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वैभव वालिया जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के साथ खेलों में निरंतर मेहनत करते हुए उसने यह उपलब्धि हासिल की है।