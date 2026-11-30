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प्राइवेट बस इंचार्ज प्रवीण उर्फ बंटी ने पुलिस को बताया कि शनिवार सुबह करीब 8:10 बजे पंजाब रोडवेज की निजी बस के चालक ने बस अड्डे के अंदर मुड़ते समय लापरवाही से पिछला टायर बुजुर्ग पर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर घायल को नागरिक अस्पताल से पीजीआई रेफर किया गया, जहां दोपहर करीब एक बजे उसने दम तोड़ दिया। जांच अधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी की शिकायत पर आरोपी चालक के खिलाफ प्राथमिकी लापरवाही से वाहन चलाने की धारा 281 व गैर-इरादतन हत्या की धारा 106 के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद

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अंबाला। कैंट बस अड्डे के पास शनिवार सुबह तेज रफ्तार निजी बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए करीब 50 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पटियाला के समाना निवासी चालक प्रवीण कुमार को नामजद कर मृतक के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है।