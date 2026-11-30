Ambala News: दुकान में घुसकर हमला करने के आरोपी को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Mon, 30 Nov 2026 03:36 AM IST
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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह खटाना की अदालत ने दुकान में घुसकर हमला करने के मामले में नामजद आरोपी शहजादपुर थाना क्षेत्र के गांव माजरा निवासी 25 वर्षीय अमन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 5 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे वह गांव कोड़वा खुर्द स्थित अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान लाठी-डंडों व हथियारों से लैस कई युवकों ने दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। शहजादपुर पुलिस ने 12 सितंबर को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में याचिकाकर्ता दुकान के बाहर खड़ा नजर आ रहा है और उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। अन्य छह सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए माना कि प्रथम दृष्टया दुकान पर बीएनएस की धारा 333 (गृह अतिचार) लागू नहीं होती और शेष धाराएं जमानती हैं। अदालत ने अमन को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए अगली सुनवाई 4 दिसंबर तय की है। ब्यूरो
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 5 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे वह गांव कोड़वा खुर्द स्थित अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान लाठी-डंडों व हथियारों से लैस कई युवकों ने दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। शहजादपुर पुलिस ने 12 सितंबर को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में याचिकाकर्ता दुकान के बाहर खड़ा नजर आ रहा है और उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। अन्य छह सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए माना कि प्रथम दृष्टया दुकान पर बीएनएस की धारा 333 (गृह अतिचार) लागू नहीं होती और शेष धाराएं जमानती हैं। अदालत ने अमन को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए अगली सुनवाई 4 दिसंबर तय की है। ब्यूरो
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