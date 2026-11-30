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अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 5 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे वह गांव कोड़वा खुर्द स्थित अपनी दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान लाठी-डंडों व हथियारों से लैस कई युवकों ने दुकान में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। शहजादपुर पुलिस ने 12 सितंबर को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में याचिकाकर्ता दुकान के बाहर खड़ा नजर आ रहा है और उसकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। अन्य छह सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए माना कि प्रथम दृष्टया दुकान पर बीएनएस की धारा 333 (गृह अतिचार) लागू नहीं होती और शेष धाराएं जमानती हैं। अदालत ने अमन को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए अगली सुनवाई 4 दिसंबर तय की है। ब्यूरो