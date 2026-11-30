कार्यक्रम का आगाज संगीता सूद ने भाग्य की अनिश्चितता को दर्शाती गजल किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता से किया। इंदु गुप्ता ने भारतीय पर्वों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया, जबकि सचिव विजय गुप्ता ने नारी को लेकर पारंपरिक धारणाओं पर आधुनिक दृष्टिकोण से लेख प्रस्तुत किया और याद रहेगी वो बरसात की रात कविता सुनाई।इस दौरान मंजू नांदरा ने जीवन के अनकहे पलों की भावुक प्रस्तुति दी और क्षमा लाम्बा ने रिश्तों के मोल पर विचार रखे। मंच प्रधान डॉ. शशी धमीजा ने भागदौड़ भरी जिंदगी में संवेदनाओं की कमी पर गंभीर पंक्तियां सुनाईं। संवाद