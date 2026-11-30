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वाटिका सिटी सेंटर निवासी अमृतपाल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एचडीएफसी बैंक में क्लस्टर मैनेजर हैं। 26 नवंबर की रात करीब 9 बजे वह काला अंब से ड्यूटी कर कार से घर लौट रहे थे। मंडोर चौक पर आगे ट्राला मुड़ने लगा तो उन्होंने कार रोक ली। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने तेज व लापरवाही से कार को टक्कर मार दी। इससे कार ट्राले के नीचे जा घुसी। सिर व टांगों में चोट लगने पर राहगीरों ने उन्हें सिटी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। जांच अधिकारी चरण सिंह ने बताया कि अमृतपाल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद

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अंबाला सिटी। अंबाला-नारायणगढ़ रोड स्थित मंडोर चौक पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार आगे जा रहे ट्राले में घुस गई। इस हादसे में कार सवार युवक घायल हो गया। वहीं आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कार चालक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।