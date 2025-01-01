Ambala News: मंगलमुखियों ने युवक पर लगाया सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालने का आरोप

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पीड़ित महंत का आरोप है कि अनिकेत उन पर अपने क्षेत्र को सौंपने के लिए अवैध दबाव बना रहा है। बात न मानने पर वह उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहा है और उनकी सामाजिक छवि खराब करने की नीयत से आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट पर वायरल कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महंत शिवानी गुर्जर ने अपने जीवन पर खतरा जताते हुए पुलिस अधीक्षक को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। संवाद

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अंबाला। हाउसिंग बोर्ड चौकी में डेरा केसरी वाली की मंगलमुखी समाज से महंत शिवानी गुर्जर ने एक युवक के खिलाफ शिकायत दी है। महंत ने अनिकेत नाम के एक युवक पर सोशल मीडिया पर उनकी आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने और लगातार जान से मारने की धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं।