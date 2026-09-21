Ambala News: नई किस्म अपनाने, जैविक तरीके से बागवानी करने पर किसान सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:11 AM IST
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करनाल। फल, सब्जी और फूलों में नई किस्म को अपने व जैविक तरीके से बागवानी करने पर किसानों ने प्रतियोगिता में बाजी मारी। इसके अलावा स्टॉल प्रतियोगिता में नई तकनीक समझाने और पहुंचे लोगों को ज्यादा जानकारी देने के आधार पर विजेता घोषित किए गए। मौका था महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय उद्यान मेले एवं हार्टी एक्सपो में हुई प्रतियोगिताओं का। विजेताओं को अतिथियों ने सम्मानित किया।
एमएचयू कुलपति प्रो. सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि गेहूं धान को छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ना ही किसानों की समृद्धि का रास्ता है। बागवानी की खेती कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके की जा सकती है। इसके अलावा बागवानी की खेती से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। एमएचयू द्वारा प्रथम उद्यान मेला में पूरे प्रदेश भर से सफल उद्यमी, किसान भाई, महिला समूह, उद्योगों से जुड़े लोग, प्रगृतिशील किसान सभी एक ही मंच पर आए है।
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मिला पुरस्कार-
- फल प्रतियोगिता : आदित्य लांबा प्रथम, विजय शर्मा व कृष्ण गोयल को द्वितीय, शिव शंकर और राममेहर तृतीय।
- सब्जी प्रतियोगिता : यशपाल प्रथम, संदीप द्वितीय, मंजू पुनिया तृतीय
- पुष्प उत्पादन : राजकुमार अहलावत प्रथम, वेदपाल द्वितीय, अमन और नितिन तृतीय
- मधुमक्खी पालन : सचिन प्रथम, विकास कांबोज द्वितीय, महेंद्र संधू तृतीय
- मशरूम की मूल्य संर्वधन : योगेंद्र प्रथम रहे।
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स्टॉल अवार्ड
- सरकारी संस्थान : हिसार विश्वविद्यालय प्रथम, उद्यान विभाग हरियाणा द्वितीय, लाला लाजपात राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार तृतीय।
- विश्वविद्यालय श्रेणी : उद्यान अनुसंधान केंद्र मुरथल (एमएचयू) प्रथम, पादप संरक्षण विभाग एमएचयू द्वितीय, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग, फसलोंत्तर प्रौद्योगिकी विभाग तृतीय।
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- ईएलपी प्रतियोगिता : फल विज्ञान विभाग प्रथम, पादप संरक्षण विभाग द्वितीय, फ्लोरिकल्चर विभाग तृतीय।
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एमएचयू कुलपति प्रो. सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि गेहूं धान को छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ना ही किसानों की समृद्धि का रास्ता है। बागवानी की खेती कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके की जा सकती है। इसके अलावा बागवानी की खेती से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। एमएचयू द्वारा प्रथम उद्यान मेला में पूरे प्रदेश भर से सफल उद्यमी, किसान भाई, महिला समूह, उद्योगों से जुड़े लोग, प्रगृतिशील किसान सभी एक ही मंच पर आए है।
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मिला पुरस्कार-
- फल प्रतियोगिता : आदित्य लांबा प्रथम, विजय शर्मा व कृष्ण गोयल को द्वितीय, शिव शंकर और राममेहर तृतीय।
- सब्जी प्रतियोगिता : यशपाल प्रथम, संदीप द्वितीय, मंजू पुनिया तृतीय
- पुष्प उत्पादन : राजकुमार अहलावत प्रथम, वेदपाल द्वितीय, अमन और नितिन तृतीय
- मधुमक्खी पालन : सचिन प्रथम, विकास कांबोज द्वितीय, महेंद्र संधू तृतीय
- मशरूम की मूल्य संर्वधन : योगेंद्र प्रथम रहे।
स्टॉल अवार्ड
- सरकारी संस्थान : हिसार विश्वविद्यालय प्रथम, उद्यान विभाग हरियाणा द्वितीय, लाला लाजपात राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार तृतीय।
- विश्वविद्यालय श्रेणी : उद्यान अनुसंधान केंद्र मुरथल (एमएचयू) प्रथम, पादप संरक्षण विभाग एमएचयू द्वितीय, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग, फसलोंत्तर प्रौद्योगिकी विभाग तृतीय।
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- ईएलपी प्रतियोगिता : फल विज्ञान विभाग प्रथम, पादप संरक्षण विभाग द्वितीय, फ्लोरिकल्चर विभाग तृतीय।