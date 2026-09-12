Ambala News: गुरबाणी कीर्तन से संगतों ने लिया आनंद, पाया गुरु का आशीर्वाद

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अंबाला। धन-धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर पंजाबी गुरुद्वारा साहिब में आयोजित 31वां पांच दिवसीय महान समागम श्रद्धा के साथ जारी है। समागम के तीसरे दिन काफी संख्या में पहुंची संगतों ने गुरबाणी कीर्तन का आनंद लिया और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया।कार्यक्रम के दौरान शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक भाई अरविंदर सिंह निष्काम कीर्तनी जत्था (तोपखाना वाले) ने रसमयी शब्द-गुरबाणी के गायन से संगतों को निहाल किया। इसके पश्चात रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक भाई इंद्रजीत सिंह (नाडा साहिब वाले) ने अपनी मधुर आवाज में कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया।सेवादारों व रागी जत्थों का किया सम्मानगुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक एवं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व सदस्य भूपेंद्र सिंह बिंद्रा ने समागम में पहुंचे रागी सिंहों को गुरु की बख्शीश सिरोपा देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही, गुरु के लंगर में निष्काम सेवा निभाने वाले श्रद्धालुओं को भी सिरोपे भेंट किए गए। समागम की समाप्ति के उपरांत संगतों में अटूट लंगर बरताया गया।आज डाला जाएगा अखंड पाठ का भोगसमागम के दौरान सुबह श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हुआ, जिसकी सेवा राम जोहर द्वारा ली गई है। पाठ का भोग 12 सितंबर को सुबह 8 बजे डाला जाएगा। इस मौके पर कुलजीत सिंह बेदी (प्रधान, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा), जत्थेदार हरपाल सिंह मछांड (एसजीपीसी सदस्य), जसवंत सिंह भाटिया (प्रधान, पालम विहार गुरुद्वारा), सुरेंद्र सिंह (कैशियर, गुरुद्वारा गोविंद नगर), गुलशन खरबंदा, हरविंदर सिंह भोला, जितेंद्र सिंह मक्कड़ आदि संगत उपस्थित रही।