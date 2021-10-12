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पुलिस को दी गई शिकायत में वशिष्ठ नगर (बब्याल) निवासी हर्ष ने बताया कि उनका 15 वर्षीय बेटा आरव गौड़ एसडी विद्या स्कूल में 10वीं का छात्र था। 16 नवंबर की शाम 6 बजे आरव बुलेट मोटरसाइकिल पर ट्यूशन पढ़ने के बाद सुभाष कॉलोनी से घर लौट रहा था।एसडी कॉलेज के पास स्थित रेड लाइट के सामने महेश नगर की तरफ से आ रही काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरव अपनी मोटरसाइकिल सहित सड़क पर जा गिरा और उसके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। संवाद