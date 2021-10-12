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उपायुक्त की ऑनलाइन स्वीकृति मिलते ही इन परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर संचालन का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो जाएगा। इन दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जमीन के मालिकाना हक के हस्तांतरण (इंतकाल) का मामला लंबे समय से लंबित था। तकनीकी और राजस्व रिकॉर्ड में यह प्रक्रिया लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं पर आगे की कार्रवाई रुकी हुई थी।छावनी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक वाणिज्यिक केंद्र, जिसे बैंक स्क्वायर नाम दिया गया है, विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं को एक ही छत के नीचे लाना है। इसके साथ ही, शाम के समय लोगों के खानपान और मनोरंजन के लिए एक नाइट फूड मार्केट भी बनाया जाएगा। संबंधित विभागों ने सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे कर लिए हैं। अब यह मामला उपायुक्त पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।बैंक स्क्वायर से लाभबैंक स्क्वायर परियोजना के तहत, शहर के विभिन्न हिस्सों में बिखरी हुई प्रमुख सरकारी और निजी बैंकों की शाखाएं एक ही स्थान पर आ सकेंगी। इससे आम जनता को बैंकिंग कार्यों के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। यह सुविधा मुख्य बाजारों में पार्किंग और जाम की समस्या से भी राहत दिलाएगी। इस वाणिज्यिक केंद्र से शहर की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।नाइट फूड मार्केट के फायदेनाइट फूड मार्केट के माध्यम से छावनी के निवासियों और यात्रियों को देर रात तक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में विभिन्न व्यंजनों का स्वाद मिल सकेगा। यह परियोजना स्थानीय युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। यह बाजार छावनी को एक नया पहचान दिलाएगा।राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार, फाइल से जुड़ी सभी प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। डीसी पोर्टल से मंजूरी मिलते ही आगामी टेंडर व आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।- गुलशन, सचिव, नगर परिषद सदर