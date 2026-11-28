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धूलकोट। शहर से सटे गांव धूलकोट में बुनियादी सुविधाओं की कमी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गांव की अधिकांश स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। ऐसे में शाम ढलते ही गलियों में अंधेरा छा जाता है।प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और पढ़ने के इच्छुक बच्चों व महिलाओं के लिए गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय तक नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन समस्याओं की सुध नहीं ले रहा। अब लोगों ने जिला प्रशासन से खराब लाइटें ठीक करवाने और गांव में लाइब्रेरी बनवाने की मांग उठाई है।ग्रामीणों ने कहा कि मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर हाईमास्ट लाइटें लगाई जानी चाहिए, ताकि पूरे गांव में पर्याप्त रोशनी हो सके। उन्होंने प्रशासन से खराब स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करवाने, प्रमुख स्थानों पर हाईमास्ट लाइटें लगाने और आधुनिक पुस्तकालय का निर्माण करवाने की मांग की है।