Ambala News: बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, घायल

अंबाला। बाड़ा गांव में पारिवारिक विवाद के कारण बेटे ने अपनी 58 वर्षीय मां पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल महिला को परिजनों ने कैंट के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।पीड़ित बुजुर्ग महिला लीला देवी ने बताया कि उनका बेटा सुखविंद्र अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट और झगड़ा करता रहता है। मां होने के नाते वह अक्सर अपनी पुत्रवधू का पक्ष लेती थीं और बेटे को गलत करने से रोकती थीं। इसी बात से नाराज होकर बेटे सुखविंद्र ने वीरवार देर रात उन पर चाकू से हमला कर दिया। इससे उनके बाजू और छाती पर गंभीर चोटें आईं। अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है।