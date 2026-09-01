Ambala News: सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका

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संघ ने कर्मचारियों को ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर लेने की लड़ाई में एकजुटता का आह्वान किया। मांगों पर कोई ठोस फैसला न होने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल को 2 सितंबर तक बढ़ा दिया है। प्रदर्शन के दौरान सर्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय नेता इंद्र सिंह बदाना ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ा रोष जताया। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त की शाम 5 बजे हरियाणा सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए चंडीगढ़ बुलाया था। वार्ता के दौरान नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री व प्रतिनिधिमंडल के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। इस अपमान के विरोध में मंगलवार को पूरे हरियाणा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया।बॉक्सवायदा खिलाफी का लगाया आरोपसंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार बार-बार बैठकों में मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर मुकर जाती है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। 1 मई को हुई राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान सरकार ने 22 में से 17 मांगों पर सहमति जताई थी और 30 जून तक पत्र जारी करने का वादा किया था। तय समय बीत जाने के बाद भी आदेश जारी न होना सरकार की वादाखिलाफी को दर्शाता है। कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी सभी जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।