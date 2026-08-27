Ambala News: सात दिन से नए वाहनों का पंजीकरण बंद, भटक रहे लोग

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। छावनी स्थित उपमंडल भवन के अंत्योदय सरल केंद्र में आईपी एड्रेस की तकनीकी खामी के कारण एक सप्ताह से वाहन पोर्टल पूरी तरह ठप है। पोर्टल बंद होने से क्लर्क और ऑपरेटरों की लॉगिन आईडी काम नहीं कर रही है, जिसके कारण नए वाहनों के पंजीकरण से लेकर आरसी ट्रांसफर जैसे जरूरी काम बंद हो गए हैं।वाहन संबंधी सेवाएं बंद होने से लोग रोजाना सरल केंद्र के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। सबसे अधिक परेशानी नई कार और बाइक खरीदने वाले चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि नंबर न मिलने के कारण वे अपने वाहनों को सड़कों पर नहीं उतार पा रहे हैं।ऑनलाइन आवेदन और आरसी ट्रांसफर अटकेपोर्टल बंद होने के कारण केवल नए वाहनों का पंजीकरण ही प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि वाहन के स्वामित्व का ट्रांसफर, फिटनेस प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज से जुड़े ऑनलाइन आवेदन भी बीच में ही अटक गए हैं। रोजाना दूर-दराज से आने वाले लोगों को बिना काम कराए ही खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।दो दिन लगाए चक्कर, नहीं हुआ कामडीआरएम कॉलोनी निवासी हर्ष ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक का लोन पास कर दिया। अब उन्होंने आरसी से वह लोन उतरवाना है, इसके लिए वह पहले मंगलवार को सरल केंद्र में आए तो पता चला कि पोर्टल बंद है। बुधवार को दोबारा आए हैं और आज भी पोर्टल बंद बता रहे हैं।छावनी निवासी रामपाल ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले नई बाइक खरीदी थी, लेकिन सरल केंद्र में चक्कर लगाने के बावजूद आरसी नहीं बन पा रही। पोर्टल बंद होने का हवाला देकर अधिकारी हर दिन लौटा देते हैं। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी सड़क पर निकालने में चालान का डर बना रहता है। प्रशासन को इस तकनीकी खराबी को तुरंत ठीक करना चाहिए।एक सप्ताह से आईपी एड्रेस में तकनीकी खामी के कारण लॉगिन आईडी बंद थे, बुधवार शाम को एनआइसी की टीम ने लॉगिन आईडी चालू कर दिए।- पवन कुमार, इंचार्ज अंत्योदय सरल केंद्र, उपमंडल भवन छावनी