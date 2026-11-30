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इस संबंध में मंडल कार्यालय, अंबाला के सहायक वाणिज्य प्रबंधक की ओर से मंडल के सभी मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षकों, मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षकों और स्टेशन अधीक्षकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक, सभी पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्यूआर कोड डिवाइस काउंटर के बाहर ऐसी सुलभ जगह पर रखे जाएं, जहां यात्रियों की नजर सीधे उन पर पड़े। इसके साथ ही, बुकिंग काउंटर पर टिकट खरीदने आने वाले हर यात्री को संबंधित रेलकर्मी सक्रिय रूप से ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करने के लिए प्रेरित और अनुरोध करेंगे।काउंटर पर आने वाले यात्रियों को किया जाएगा जागरूकजारी आदेशों के मुताबिक, सभी पर्यवेक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्यूआर कोड डिवाइस काउंटर के बाहर ऐसी सुलभ जगह पर रखे जाएं, जहां यात्रियों की नजर सीधे उन पर पड़े। इसके साथ ही, बुकिंग काउंटर पर टिकट खरीदने आने वाले हर यात्री को संबंधित रेलकर्मी सक्रिय रूप से ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक करने के लिए प्रेरित और अनुरोध करेंगे।सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ताकि पूरे मंडल में डिजिटल टिकटिंग के ग्राफ को तेजी से ऊपर ले जाया जा सके।यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।