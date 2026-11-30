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ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अनुसार, युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रत्येक गांव में अखाड़े स्थापित होने चाहिए और उन्हें कुश्ती, कबड्डी व साइकिलिंग जैसे खेलों से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि नई पीढ़ी को अपनी खानपान की विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से अंबाला छावनी में 1960-70 के दशक के पारंपरिक व्यंजनों को लेकर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि युवा फास्ट फूड के बजाय गुड़ और स्थानीय पौष्टिक व्यंजनों की ओर लौटें।मंत्री विज ने आगे कहा कि संचार साथी पहल साइबर धोखाधड़ी रोकने व गुम मोबाइल ब्लॉक करने में मददगार है, जबकि कर्मयोगी पोर्टल सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऊंटनी के दूध के पोषण गुणों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्षा स्वर्ण कौर, देवेंद्र सिंगला, मीनू सिंगला, संजीव वालिया, शैली खन्ना सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। संवाद